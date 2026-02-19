Очевидцы рассказали, в какой момент на людей обрушилась крыша завода Evolute

Крыша на автозаводе Evolute обрушилась, когда работники уходили на обед

В Липецкой области крыша на заводе электрокаров Evolute обрушилась, когда работники уходили на обед. Об этом сообщает Telegram-канал «Липецк с огоньком».

«По словам одного из работников, крыша липецкого завода обрушилась, когда сотрудники предприятия уходили на обед, когда рухнула конструкция», — говорится в публикации.

До этого Игорь Артамонов сообщил, что на предприятии «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша одного из цехов. Главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Информацию об обрушении крыши подтвердили в областном управлении МЧС.

«В ОДС ГУ МЧС России по Липецкой области поступила информация об обрушении кровли в сварочном цехе предприятия в Краснинском округе Липецкой области. Силы и средства направлены, информация о пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении на его сайте от 14:11 мск 19 февраля.

Также сообщается, что под завалами автомобильного завода после обрушения могут находиться еще 15 рабочих.

Ранее стало известно, что из-под завалов на заводе Evolute слышны человеческие крики.