В Чернигове пропал свет

Чернигов и область остались без света из-за аварии на ЛЭП

Чернигов, Славутич и несколько пригородных населенных пунктов Черниговского района остались без света из-за аварии на линии. Об этом сообщает пресс-служба «Черниговоблэнерго».

По информации компании, ЧП произошло на одной из воздушных линий ЛЭП, мощностью 110 кВ. Уточняется, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

До этого сообщалось, что в Чернигове с 30 января будет временно прекращена подача горячей воды в дома из-за дефицита тепловой мощности. В пресс-службе коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» уточнили, что в областном центре нет достаточного ресурса, чтобы одновременно обеспечить горожан горячей водой и отоплением.

27 января первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве 710 тысяч потребителей остаются без света. По его словам, вывести украинскую столицу на прогнозируемые графики отключений электроэнергии пока не удается. Шмыгаль объяснил: повреждения энергосистемы носят неравномерный характер, поэтому после восстановления энергоснабжения режимы подачи электричества могут существенно отличаться в разных энергоузлах города.

Ранее Зеленский оказался недоволен сроками восстановления отопления в Киеве.