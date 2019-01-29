Ледяной дождь предсказали москвичам

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к концу текущей недели жителей Московского региона ждет оттепель и ледяной дождь. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, к концу рабочей недели в Москве установятся температуры, близкие к 0°С, и начнется оттепель. Осадки в трехдневный период ожидаются смешанные, из-за чего может образоваться гололед. Ледяной дождь, по прогнозам синоптиков, следует ждать 31 января.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в городе за выходные выпало около 40% месячной нормы осадков.