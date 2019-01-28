Трехлетний мальчик рассказал, как медведь спас его из леса в США
Трехлетний мальчик в штате Северная Каролина потерялся в лесу, а после того, как его обнаружили спасатели, рассказал, что он подружился с медведем. Об этом сообщает USA Today.
По данным издания, трехлетний Кейси Хатуэй пропал 22 января. Он был найден в зарослях кустарника в результате масштабной поисковой операции, которая длилась два дня.
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После этого тетя мальчика написала в своем фейсбуке, что ее племянник выжил в лесу благодаря медведю.
«Бог послал ему друга, чтобы сохранить его в безопасности», — приводит газета ее слова.
При этом она не уточнила, был ли медведь воображаемым другом мальчика или настоящим животным.
В прошлом году сообщалось, что около 20 белых медведей с медвежатами окружили село на Чукотке.