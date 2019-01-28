Редкая красная панда сбежала из зоопарка Белфаста

Редкая красная панда сбежала из Белфастского зоопарка в Северной Ирландии, передает WICS.

Животное пропало в воскресенье, 28 января, но уже на следующий день городской совет Белфаста заявил, что панду нашли. Отмечается, что «животное в безопасности и находится в зоопарке».

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По сообщению международного союза охраны природы, красная панда сталкивается с очень высоким риском исчезновения из-за потери среды обитания. Отмечается, что в июне 2018 года в зоопарке родились два детеныша красной панды.

Ранее сообщалось, что в январе 2017 года из зоопарка США сбежала 19-месячная красная панда из-за «жажды любви».