Сообщивший о бомбе мужчина задержан в аэропорту Пулково

Полицейские задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково пьяного мужчину, который в шутку сообщил о бомбе в своей сумке, передает ТАСС.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил персоналу, что везет бомбу. На данный момент он задержан полицией», — сообщил источник в правоохранительных органах.

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В пресс-службе управления МВД на транспорте по СЗФО подтвердили факт происшествия.

Отмечается, что инцидент произошел на пункте предполетного досмотра.