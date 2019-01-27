Володин высказался о подвиге блокадников Ленинграда

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о 75-летней годовщине снятия блокады Ленинграда. Текст обращения опубликован на сайте Госдумы.

Он подчеркнул, что подвиг ленинградцев останется примером мужества и героизма для всего мира.

«Мы никогда не должны забывать о той огромной цене, которую заплатили жители города и его защитники за мир и свободу», — отметил Володин.

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Спикер Госдумы добавил, что необходимо сохранять память об этой трагедии, чтобы подобного никогда больше не повторилось.

Ранее сообщалось, что ФРГ выделит €12 млн блокадникам Ленинграда.