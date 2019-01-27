Более 30 авиарейсов отменено и задержано из-за снегопада в Москве

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В столичных аэропортах более 20 рейсов задержали и еще 11 отменили из-за сильного снегопада в Москве. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 07.30, во Внуково три рейса задержано, два отменены, в Домодедово — по четыре рейса задержано, а девять отменено, в Шереметьево задерживается вылет 17 рейсов.

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При этом из аэропорта Жуковский все рейсы вылетают согласно расписанию.

Ранее сообщалось, что МЧС распространило экстренное предупреждение по Москве в связи с сильными снегопадами.