В Индии 300 крокодилов ищут новый дом из-за туристов

Индийские чиновники начали переселять около 300 крокодилов из водохранилища рядом с самой высокой статуей в мире, чтобы обеспечить обслуживание гидросамолетов для посетителей, пишет «Би-би-си».

Трехметровых рептилий заманивают в металлические клетки и отправляют в новое место поселения в западном штате Гуджарат. Так уже около десятка крокодилов были перевезены в кузовах пикапов.

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Зоозащитники раскритиковали план местных властей за нарушения закона о дикой природе.

182-метровая статуя героя независимости Сардара Валлабхбая Патела была открыта в октябре прошлого года. Она почти в два раза больше Статуи Свободы в Нью-Йорке.

Бронзовая скульптура, расположенная примерно в 200 км от главного города штата Ахмедабад, стала популярной достопримечательностью у туристов. Однако большинство туристов добираются до места, известного как «Статуя Единства», на автобусе, поскольку поезда не ходят в данном направлении.