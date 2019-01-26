Число жертв прорыва дамб на юго-востоке Бразилии выросло до 50

По меньшей мере 50 человек погибли после прорыва плотин на шахте корпорации Vale в южном бразильском штате Минас-Жерайс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра Брумадинью Авимара де Мелу.

Глава города сказал, что у него пока нет более детальной информации, потому что все «происходит очень быстро», грязевые потоки продолжают спускаться по реке.

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До этого местное радио Itatiaia сообщило, что «де Мелу Барселос подтвердил, что уже семь человек погибли».

Ранее сообщалось о по меньшей мере 200 пропавших в результате прорыва дамб. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что совершит облет района, где произошел прорыв трех плотин на шахте.