После получения подростком ожогов 98% тела возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело дело по факту получения 15-летним школьником в Москве ожогов 98% тела. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СК России по городу Москве.

Как отмечается, дело было возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК России. Пострадавший находится в медучреждении.

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По данным следствия, подросток в момент получения ожогов находился вместе с двумя другими несовершеннолетними в подъезде. На месте происшествия была найдена канистра, от которой, предположительно, исходил запах керосина.

В настоящее время следователи устанавливают все причины и обстоятельства инцидента, в том числе проверяют условия жизни и воспитания в семье пострадавшего подростка.

Ранее сообщалось, что ученик открыл стрельбу у школы в Красноярском крае.