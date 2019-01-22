Возбуждено дело после «захвата» самолета Сургут — Москва

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении пассажира рейса Сургут-Москва, который, угрожая оружием, потребовал направить самолет в Афганистан. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, дело было возбуждено по статье «угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

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Уточняется, что для выяснения обстоятельств происшествия создана усиленная следственно-оперативная группа, сотрудники ФСБ осуществляют оперативное сопровождение.

Ранее сообщалось, что экипаж рейса Сургут — Москва сумел уговорить пассажира, который требовал развернуть самолет в Афганистан, выполнить посадку борта для дозаправки в Ханты-Мансийске.

Рейс Сургут — Москва развернули после требования пассажира лететь в Афганистан. Позднее стало известно, что изменивший курс после ЧП самолет Сургут — Москва приземлился в Ханты-Мансийске.

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