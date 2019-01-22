Власти Москвы ответили на предложение штрафовать за кофе в метро

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Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что ведомство не будет запрещать москвичам пить кофе в метро, передает агентство «Москва».

По словам Ликсутова, московское правительство никогда не запрещало пить кофе и чай в общественном транспорте и не будет этого делать.

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«Пейте с удовольствием и чай, и кофе, кроме алкогольных напитков», — отметил Ликсутов.

Однако он подчеркнул, что нужно пить кофе так, чтобы он не доставлял неудобства другим пассажирам.

Ранее сообщалось, что самым полезным напитком для человека признана вода.