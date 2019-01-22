В НАК уточнили информацию о задержании «захватчика» самолета Сургут — Москва

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Официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил, что пытавшийся захватить самолет рейса Сургут — Москва пассажир не задержан, а находится внутри Boeing-737. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Злоумышленник пока находится в самолете», — заявил представитель НАК.

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Ранее поступала информация, что пассажир, потребовавший изменить траекторию полета самолета Сургут — Москва задержан.

Рейс Сургут — Москва был развернут после требования одного из пассажиров лететь в Афганистан. Позднее стало известно, что экипаж самолета сумел уговорить злоумышленника выполнить посадку борта для дозаправки в Ханты-Мансийске.