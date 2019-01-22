Задержан пассажир изменившего траекторию самолета Сургут — Москва

В аэропорту Ханты-Мансийска полиция задержала пассажира, который якобы потребовал направить в Афганистан самолет рейса Сургут — Москва, передает ТАСС.

«Правонарушитель задержан. При задержании, по предварительной информации, никто не пострадал», — сообщил источник в правоохранительных органах.

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Ранее сообщалось, что экипаж рейса Сургут — Москва сумел уговорить пассажира, который требовал развернуть самолет в Афганистан, выполнить посадку борта для дозаправки в Ханты-Мансийске.

Рейс Сургут — Москва развернули после требования пассажира лететь в Афганистан. Позднее стало известно, что изменивший курс после ЧП самолет Сургут — Москва приземлился в Ханты-Мансийске.

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