Пять судов ищут членов экипажа загоревшихся в Керченском проливе кораблей

Пять судов продолжают поиски членов экипажа двух кораблей, загоревшихся в Черном море, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Новороссийского морского спасательно-координационного центра.

«Пять судов ходят в районе галсом и ищут. С утра будет задействован еще вертолет», — рассказали в центре.

Отмечается, что в районе поисков ухудшились погодные условия, что не позволяет доставить поднятых на борт спасательных судов пострадавших на берег.