ВТБ снизил стоимость кредитов наличными, отреагировав на снижение ключевой ставки

ВТБ снизил стоимость кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

ВТБ объявил о снижении стоимости кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта. Данное решение последовало вслед за уменьшением ключевой ставки Центральным банком России, сообщили представители кредитной организации.

«ВТБ оперативно отреагировал на первое в этом году снижение ключевой ставки Банком России до 15,5%, улучшив условия по кредитам наличными для действующих и новых клиентов. Процентные ставки сократились в среднем на 3 процентных пункта. Решение регулятора задало новые координаты для всего розничного рынка, открывая этап планомерного смягчения условий кредитования», — говорится в официальном сообщении.

13 февраля Банк России по результатам заседания совета директоров закономерно снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, на этот раз на 0,5 процентного пункта – до 15,5% годовых.

В ВТБ подчеркивают, что быстрее всего на снижение ключевой ставки отреагирует сегмент кредитов наличными, где происходит активизация спроса. В январе объем продаж потребительских кредитов в ВТБ увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и банк прогнозирует сохранение этой тенденции.

Ранее сенатор назвал «прекрасной новостью» снижение ставки ЦБ.
 
