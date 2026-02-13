Размер шрифта
Американка, получившая страшную травму на Олимпиаде, перенесет еще две операции

Горнолыжница Вонн, получившая травму на ОИ, перенесет еще две операции
Кадр из трансляции ОККО

Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала в своих соцсетях, что перенесет еще две операции на сломанной ноге после падения на Олимпиаде во время скоростного спуска.

«Завтра у меня будет очередная операция. Надеюсь, что она пройдет успешно, меня сразу выпишут и я смогу отправиться домой, после чего мне потребуется ещё одна операция», — сказала Вонн.

8 февраля сообщалось, что спортсменка во время скоростного спуска зацепила флаг, не удержала равновесие и рухнула на трассу. Она получила серьезную травму колена и ударилась головой.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске. Также она дважды выигрывала бронзу Олимпийских игр в супергиганте и скоростном спуске.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Ранее Вонн перенесла операцию после падения на Олимпиаде.
 
