Американка, получившая страшную травму на Олимпиаде, перенесет еще две операции

Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала в своих соцсетях, что перенесет еще две операции на сломанной ноге после падения на Олимпиаде во время скоростного спуска.

«Завтра у меня будет очередная операция. Надеюсь, что она пройдет успешно, меня сразу выпишут и я смогу отправиться домой, после чего мне потребуется ещё одна операция», — сказала Вонн.

8 февраля сообщалось, что спортсменка во время скоростного спуска зацепила флаг, не удержала равновесие и рухнула на трассу. Она получила серьезную травму колена и ударилась головой.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске. Также она дважды выигрывала бронзу Олимпийских игр в супергиганте и скоростном спуске.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Ранее Вонн перенесла операцию после падения на Олимпиаде.