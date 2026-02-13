Почти 50 БПЛА атаковали российские регионы

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над тремя регионами страны 47 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 20:00. Один БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, пять — в Курской, а 41 — в Брянской области.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при ракетном ударе по Белгороду на территории одного из инфраструктурных объектов не выжили двое местных жителей и были ранены еще трое. Пострадавших госпитализировали.
По словам чиновника, при ударе была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура города. Кроме того, произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады. Также пострадали припаркованные автомобили.
Ранее Гладков попал под ракетный обстрел в Белгороде.