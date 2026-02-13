Почти 50 БПЛА атаковали российские регионы

Силы ПВО за шесть часов перехватили 47 дронов над тремя регионами России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над тремя регионами страны 47 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 20:00. Один БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, пять — в Курской, а 41 — в Брянской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при ракетном ударе по Белгороду на территории одного из инфраструктурных объектов не выжили двое местных жителей и были ранены еще трое. Пострадавших госпитализировали.

По словам чиновника, при ударе была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура города. Кроме того, произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады. Также пострадали припаркованные автомобили.

Ранее Гладков попал под ракетный обстрел в Белгороде.