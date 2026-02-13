Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиянин изнасиловал возлюбленную, а затем спалил ее дом с родней внутри

«КП»: в Чувашии мужчина изнасиловал возлюбленную и поджег ее дом
SShank/Shutterstock/FOTODOM

Житель Чувашии изнасиловал возлюбленную, а затем решил сжечь ее дом. Об этом сообщает kazan.kp.ru.

Все началось еще весной 2024 года. Предварительно, мужчина систематически избивал свою сожительницу в Чебоксарах, а затем изнасиловал ее. В феврале 2025 года они расстались — мужчина решил отомстить экс-избраннице. К исполнению плана мести он привлек знакомого.

В ночь на 8 февраля злоумышленник подбросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в дом бывшей сожительницы и поджег его — внутри находились ее родители и брат, а сама женщина отсутствовала. Рожственники экс-избранницы преступника проснулись и успели выбежать на улицу.

Ранее россиянин поджег дом бывшего начальника из-за размера зарплаты.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!