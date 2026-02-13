Россиянин изнасиловал возлюбленную, а затем спалил ее дом с родней внутри

Житель Чувашии изнасиловал возлюбленную, а затем решил сжечь ее дом. Об этом сообщает kazan.kp.ru.

Все началось еще весной 2024 года. Предварительно, мужчина систематически избивал свою сожительницу в Чебоксарах, а затем изнасиловал ее. В феврале 2025 года они расстались — мужчина решил отомстить экс-избраннице. К исполнению плана мести он привлек знакомого.

В ночь на 8 февраля злоумышленник подбросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в дом бывшей сожительницы и поджег его — внутри находились ее родители и брат, а сама женщина отсутствовала. Рожственники экс-избранницы преступника проснулись и успели выбежать на улицу.

