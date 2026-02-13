ОПГ 7 лет похищала россиянок и заставляла заниматься проституцией

В Красноярском крае члены ОПГ 7 лет похищали девушек для занятий проституцией

Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело об сексуальном рабстве с более чем 20 фигурантами. Об этом сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, организатором стал 36-летний местный житель. В течение семи лет вместе соучастниками (около 40 человек) он находил одиноких женщин и подростков. У пострадавших забирали паспорта и заставляли оказывать услуги клиентам. Все деньги забирали организаторы.

«Пленницы были лишены возможности общаться с родственниками, не могли обратиться в правоохранительные органы», – сообщается в публикации.

Сами участники схемы нередко насиловали девушек. Некоторые из них пытались сбежать, но их насильно возвращали и подвергали «изощренным видам наказаний». Всего от действий ОПГ пострадали 25 женщин.

Среди фигурантов 20 мужчин и пять женщин в возрасте от 17 до 53 лет. Все они задержаны, 18 из них отправили под стражу.

Следователи не исключают, что к схеме причастны другие лица. На данный момент они продолжают выяснять детали.

Ранее в Чувашии за организацию занятия проституцией задержали 19 человек.