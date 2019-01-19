Участники протествов «желтых жилетов» ворвались в тюрьму в Дижоне
Около пятидесяти участников акции протеста «желтых жилетов» во Франции ворвались в тюрьму в городе Дижон на востоке Франции. Об этом говорится в онлайн-трансляции BFM TV.
По данным телеканала, протестанты требуют «освобождения своих товарищей». Четыре участника предыдущих акций «желтых жилетов» были осуждены за применение насилия к полиции.
Сообщается, что участники акции сначала вошли внутрь через главный вход, а спустя некоторое время сами покинули территорию тюрьмы.
19 января во Франции десятую субботу подряд на улицы городов вышли «желтые жилеты»: протест против повышения цен на топливо вылился в массовые манифестации с требованием отставки президента страны Эммануэля Макрона.
Ранее сообщалось, что в Париже задержали 30 участников протестов «желтых жилетов».