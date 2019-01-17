В США задержали планировавшего напасть на Белый дом мужчину

В США задержан 21-летний Хашер Джалал Тахеб, который, по версии правоохранителей, планировал напасть на Белый дом и другие государственные учреждения. Об этом сообщает NBC.

По имеющимся данным, Тахеб действовал в одиночку.

На телеканале уточнили, что подозреваемый не знал, как атаковать Белый дом — у него не было оружия и взрывчатки. Его задержали, когда он покупал оружие у агентов ФБР, работавших под прикрытием.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Белый лом отправили бомбу. Позднее эта информация не подтвердилась.