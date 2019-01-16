Переживший 11 сентября американец погиб при теракте в Найроби

Американский бизнесмен Джейсон Спиндлер, переживший теракт 11 сентября 2001 года, стал одним из 15 человек, погибших во время взрыва в Найроби, пишет The Sun.

Сообщается, что мужчина находился в отеле в столице Кении Найроби, когда четверо террористов совершили нападение. Джейсон Спиндлер был генеральным директором одной управляющей и инвестиционной фирмы в Найроби.

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Смерть американского бизнесмена подтвердил его брат.

«С тяжелым сердцем я объявляю, что мой брат Джейсон скончался сегодня утром во время террористической атаки в Найроби… Он был бойцом», — поделился брат Спиндлера.

Джейсон Спиндлер смог выжить 11 сентября 2001 года в США. Тогда он работал в одном из двух здании и смог сбежать, прежде чем они были полностью разрушены.

Ранее сообщалось, что при нападении боевиков на отель в Найроби погибли граждане США и Британии.