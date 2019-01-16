В Нью-Йорке взорвали мост через Гудзон

В Нью-Йорке в результате намеренного взрыва был разрушен большой участок старого моста Таппан Зи, сообщает New York Post.

Отмечается, что первоначально предполагалось, что краны будут разбирать мост по частям, а остатки вывозить на барже, поскольку считалось, что взрыв нанесет урон атлантическому осетру и другим морским обитателям. Но, по словам инженеров, стальная конструкция моста оказалась нестабильной, и безопасность рабочих была под вопросом. В результате, пришли к выводу, что единственно возможный вариант – это взорвать мост.

Издание сообщает, что пара сотен человек наблюдали за произошедшем с мобильными телефонами, чтобы запечатлеть взрыв моста.