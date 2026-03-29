В Красноармейске с командного пункта ВСУ цыгане похитили миномет и несколько генераторов. Об этом ТАСС рассказал беженец из города, который спас группу тяжелораненых российских военнослужащих.

По его словам, группа людей проникла на территорию предприятия «АПК-Инвест», где находился командный пункт украинских военных, и забрала «пять или шесть генераторов», а также миномет.

Он добавил, что по уезжающему автомобилю украинские военные открыли огонь, однако тем, кто забрал оборудование, удалось скрыться.

Беженец также рассказывал, что в Красноармейске спас троих тяжелораненых российских военнослужащих, которых ему пришлось охранять с оружием в руках. Кроме того, мужчина вспомнил, что уничтожил пикап ВСУ с дронами, оборудованием и взрывчаткой.

До этого генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что поставщик баллистических очков присвоил более $3,5 млн благодаря поставкам некачественной продукции ВСУ. Мужчина успел выехать со своей наживой за границу. Ему предъявлено обвинение в незаконном присвоении имущества в особо крупных размерах.

