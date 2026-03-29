Страны НАТО на Балканах во время развала Югославии в 1990-х отрабатывали нападение на Россию. Об этом сообщил глава партии «Союз независимых социал-демократов» в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью РИА Новости.

«Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине, — прорваться дальше в Россию», — заявил Додик.

По его словам, НАТО хотели добраться до ресурсов России и разделить страну на части.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если бы столкновение России и военного блока произошло прямо сейчас, то последний якобы вышел бы из него победителем. Он добавил, что Североатлантический альянс достаточно силен, чтобы Россия «не стала пытаться на него нападать». По словам Рютте, ситуация должна оставаться такой через два, четыре и шесть лет.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. Путин отметил, что политики, которые говорят о нападении России на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.