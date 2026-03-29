Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Политика

Раскрыт план НАТО по нападению на Россию и разделению ее на части

Nedim Grabovica/Global Look Press

Страны НАТО на Балканах во время развала Югославии в 1990-х отрабатывали нападение на Россию. Об этом сообщил глава партии «Союз независимых социал-демократов» в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью РИА Новости.

«Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине, — прорваться дальше в Россию», — заявил Додик.

По его словам, НАТО хотели добраться до ресурсов России и разделить страну на части.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если бы столкновение России и военного блока произошло прямо сейчас, то последний якобы вышел бы из него победителем. Он добавил, что Североатлантический альянс достаточно силен, чтобы Россия «не стала пытаться на него нападать». По словам Рютте, ситуация должна оставаться такой через два, четыре и шесть лет.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. Путин отметил, что политики, которые говорят о нападении России на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.

 
Теперь вы знаете
Операция «Монастырь». Как советский разведчик под видом монархиста расшатал агентуру фашистов в СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!