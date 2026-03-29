На Западе спрогнозировали мрачное будущее для команды Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа «разваливается», и членам команды американского лидера «лучше уйти сейчас». Об этом в соцсети X написал основатель платформ обмена файлами Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также под псевдонимом Ким Дотком.

«Администрация Трампа разваливается. Только идиоты или намеренно слепые люди не видят, к чему все это ведет. Оставшись с Трампом, вы либо окажетесь в тюрьме, либо уйдете в небытие. Его репутация испорчена. Он отвратителен. Лучше уйти сейчас», — написал он.

15 марта газета Bild написала, что операция США в Иране вызвала разногласия в администрации Трампа, где появилось два лагеря — сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Издание Politico также написало, что Вэнс скептически отнесся к операции и выражал несогласие с ней.

Кроме того, Bild со ссылкой на бывшего агента Центрального разведуправления (ЦРУ) США Джона Кириаку сообщал, что против ударов по Ирану выступала и глава нацразведки США Тулси Габбард. Из-за несогласия с атакой США на Иран со своего поста уволился и директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент.

Ранее экс-советник Болтон признал раскол в окружении Трампа.