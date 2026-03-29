Путин поздравил Олимпийский комитет России с юбилеем

РФ в будущем открыта к проведению зимних и летних Олимпийских игр, заявил президент страны Владимир Путин. Послание главы государства, адресованное отмечающему 115-летие Олимпийскому комитету России (ОКР), опубликовано на сайте Кремля.

Путин поздравил сотрудников организации с ее юбилеем и отметил, что Россия была в числе учредителей Международного олимпийского комитета (МОК). Более того, страна дважды принимала у себя Олимпийские игры — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. По словам президента, оба раза соревнования проводились на высочайшем творческом и организационном уровнях.

«Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, юбилей Олимпийского комитета РФ — это отличный повод вспомнить тех, кто стоял у истоков создания спортивной отрасли в стране. Он обратил внимание, что ОКР продолжает вносить уникальный вклад в развитие спорта высших достижений и укрепление международных гуманитарных связей.

На этой неделе группа депутатов Государственной думы России посетила столицу США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны. В ходе визита законодатели встретились с членами американского парламента, а также представителями ряда ведомств администрации Соединенных Штатов. Как рассказал депутат Вячеслав Никонов, в том числе участники переговоров обсуждали возможность участия российских спортсменов в Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе.

Ранее у США увидели заинтересованность в допуске РФ на Олимпиаду.