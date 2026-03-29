Умер ветеран ВОВ, взявший в плен немецкого генерала во время битвы за Сталинград

В Казахстане умер участник Сталинградской битвы, пленивший немецкого генерала
Генконсульство России в Алма-Ате

В Казахстане на 102-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Василий Зинченко. Об этом сообщило генконсульство России в Алма-Ате в Telegram-канале.

С началом боевых действий Зинченко добровольцем вступил в ряды Красной армии. На тот момент ему было всего 17 лет. Спустя некоторое время он был направлен в школу разведчиков. Василий Иванович сражался с противником на разных участках фронта, в том числе освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, а также брал Берлин. 9 мая 1945 года Василий Иванович был в Германии, где и встретил Победу.

Особое место в биографии Зинченко занимает Сталинградская битва. В группе солдат-разведчиков он взял в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. За проявленные мужество и героизм ветеран был удостоен множества наград, включая ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медали «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

В российском генконсульстве выразили соболезнования родным и близким ветерана. В дипведомстве подчеркнули, что будут помнить его, как настоящего русского солдата, человека большой внутренней силы и редкой скромности.

Ранее в Канаде умер самый пожилой ветеран ВОВ.

 
