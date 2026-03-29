Татьяна Тарасова заявила, что Малинин будет доминировать следующие четыре года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отрегировала на победу американца Ильи Малинина на чемпионате, заявив, что он будет доминировать следующие четыре года, передает «Советский спорт».

«Малинин — это исключительного таланта спортсмен. Вот так собраться после того, что он пережил, вот так исполнить две программы — это феноменально. Малинин будет доминировать следующие четыре года в мужском катании», — сказала Тарасова.

За произвольную программу Малинин набрал 218,11 балла, что дало ему в общей сумме 329,40 балла. Изначально на техническом табло было указано, что фигурист исполнил четверной аксель, однако позже элемент был заменен на тройной аксель.

В прокате он еще исполнил четверной флип, четверной лутц, следом он вновь прыгнул четверной флип, однако не прикрепил к нему второй прыжок для каскада, что влечет за собой аннулирование элемента из-за его повтора. Также он выполнил каскады четверной лутц + ойлер + тройной сальхов, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной сальхов + двойной аксель.

Ранее Малинин объяснил отказ от четверного акселя на чемпионате мира.