Татьяна Тарасова заявила, что Малинин будет доминировать следующие четыре года

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Тренер Татьяна Тарасова: Малинин будет доминировать следующие четыре года
Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отрегировала на победу американца Ильи Малинина на чемпионате, заявив, что он будет доминировать следующие четыре года, передает «Советский спорт».

«Малинин — это исключительного таланта спортсмен. Вот так собраться после того, что он пережил, вот так исполнить две программы — это феноменально. Малинин будет доминировать следующие четыре года в мужском катании», — сказала Тарасова.

За произвольную программу Малинин набрал 218,11 балла, что дало ему в общей сумме 329,40 балла. Изначально на техническом табло было указано, что фигурист исполнил четверной аксель, однако позже элемент был заменен на тройной аксель.

В прокате он еще исполнил четверной флип, четверной лутц, следом он вновь прыгнул четверной флип, однако не прикрепил к нему второй прыжок для каскада, что влечет за собой аннулирование элемента из-за его повтора. Также он выполнил каскады четверной лутц + ойлер + тройной сальхов, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной сальхов + двойной аксель.

Ранее Малинин объяснил отказ от четверного акселя на чемпионате мира.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
