Воздушную тревогу отменили в Ленинградской области после атак БПЛА

Дрозденко: 36 БПЛА уничтожили в небе над Ленинградской областью
Воздушная тревога отменена в Ленинградской области после атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной опасности в Ленобласти. Уничтожено 36 БПЛА», — рассказал он.

Глава региона предупредил, что в течение дня возможны новые атаки дронов.

До этого он сообщал, что с утра 29 марта был уничтожен 31 беспилотник. В результате ночной атаки дронов порт Усть-Луга получил повреждения, возник пожар, последствия устраняют спасатели, уточнил Дрозденко.

Воздушная опасность объявлялась минувшей ночью в нескольких регионах страны. В Белгородской области FPV-дрон дважды атаковал автомобиль, который в результате загорелся, водитель не выжил.

Всего, по информации Минобороны, в небе над Россией за ночь уничтожили более 200 беспилотников.

Ранее СМИ сообщили об ухудшении качества воздуха в Петербурге после атак беспилотников.

 
