В Курской области в руках мужчины взорвалась найденная коробка

Хинштейн: житель Курской области не выжил после взрыва найденной коробки
В Курской области при детонации взрывного устройства пострадали два местных жителя. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его словам, инцидент произошел в селе Волоконск Большесолдатского района, где двое мужчин открыли найденную коробку, внутри которой оказалось взрывное устройство. В результате 51-летний получил несовместимые с жизнью травмы, а 63-летний получил акубаротравму и осколочное ранение левой руки. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.

Губернатор также сообщил, что за прошедшие сутки над регионом уничтожили 39 украинских беспилотников. Кроме того, по его данным, украинские военные шесть раз применяли артиллерию по отселенным районам, а также один раз использовали беспилотники для атаки с применением взрывных устройств.

В Рыльском районе в результате атаки на объект энергетики было нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов.

До этого мальчик, которому в результате взрыва оторвало пальцы в подмосковном Красногорске, получил свой первый протез кисти. По словам матери мальчика, школьник вернулся к занятиям спортом. Она пошутила, что звездой Олимпийских игр он не станет, но зато будет паралимпийцем. Сейчас Глебу главное научится писать правой рукой, отметила женщина.

Ранее момент подрыва украинским куратором агента в Ставрополе попал на видео.

 
