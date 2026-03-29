Комиксы Marvel не научат главу евродипломатии Каю Каллас профессиональным навыкам. ЕС нужны более образованные бюрократы, заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Конечно же, Кая до сих пор не прочитала достаточно книг, чтобы понять, что такое дипломатия. Комиксы Marvel не учат дипломатии», — написал политик, комментируя статью портала Axios о споре Каллас с госсекретарем США Марко Рубио.

28 марта портал Axios рассказал о ссоре Рубио и Каллас на встрече глав МИД стран «Большой семерки». По словам свидетелей этой сцены, госсекретарь США был «явно раздражен» репликами своей коллеги, которые касались украинского конфликта. В издании сообщили, что спор начала Каллас, упрекнув США в невыполнении прошлогодних обещаний. Она напомнила, что год назад на такой же встрече глав МИД G7 Рубио говорил, что «если Россия будет препятствовать усилиям США по прекращению войны, терпение американцев лопнет и они предпримут новые шаги против Кремля». Каллас заявила, что прошел год, и ничего якобы не изменилось. Она задала вопрос Рубио, «когда же лопнет терпение» США.

Три дипломата, присутствовавшие при разговоре, сообщили Axios, что Каллас получила от раздраженного Рубио «резкий ответ». Он заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы положить конец конфликту. Также он добавил, что если европейцы могут сделать лучше, то США готовы отойти в сторону.

Ранее на Западе заявили о «зашкаливающей глупости» Каллас.