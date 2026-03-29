Сальдо: ВСУ превращают Херсон в военную базу
Херсон становится все больше похож на военную базу из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

«Херсон все больше превращен в военную зону. Нормальной гражданской жизни там становится меньше», — сказал Сальдо.

Он подчеркнул, что власти Украины в первую очередь заняты военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу «нормальное дыхание». По словам Сальдо, Киев хоть и говорит про «заботу о Херсоне», но на самом деле «реальность другая». Город используют как военный ресурс, а мирные жители находятся в состоянии постоянного давления и страха, указал губернатор.

До этого Сальдо заявил, что ВСУ планируют полностью обезлюдить Херсон. По его словам, украинские военные принимают все меры для вытеснения жителей города на запад. В частности, это происходит на Карантинном острове, где практически отсутствуют условия для жизни, отметил Сальдо.

Херсонская область вошла в состав России в результате референдума в 2022 году. Однако украинская сторона не признает результаты этого голосования и продолжает обстреливать территорию, а также удерживать контроль над частью региона, в том числе Херсоном.

