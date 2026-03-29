«Защита Украины — женское дело»: в России узнали о планах Киева по новой мобилизации

На Украине идет подготовка к мобилизации женщин. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Украинская сторона готовится мобилизовывать женскую половину населения», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, о подобном развитии событий говорит появление социальной рекламы с призывом к участию женщин в защите Украины.

Как уточнили в УНИАН, на улицах украинских городов появились рекламные баннеры со слоганом: «Защита Украины — это женское дело».

До этого в российских силовых структурах сообщили, что вопрос о мобилизации женщин в ряды украинской армии назрел уже давно. По словам силовиков, численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего. В связи с этим украинские власти ведут «прогрев» женщин к мобилизации, уточнил источник. Отмечается, что в бригадах ВСУ уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства.

25 марта украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники сообщил о приказе президента Украины Владимира Зеленского мобилизовать до 1 млн человек в 2026 году.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что на Украине принудительно мобилизуют инвалидов и бездомных.