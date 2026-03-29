Над Калининградом изменили маршруты воздушного движения

Росавиация: ограничения в Ленобласти сказались на маршрутах в и из Калининграда

Ограничения на использование воздушного пространства, введенные в некоторых районах Ленинградской области, сказались на возможности использования маршрутов движения из и в Калининград. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Как подчеркивается в заявлении, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

«В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — предупредили в Росавиации.

Там добавили, что узнать статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

В ночь на 29 марта в петербургском аэропорту Пулково также ввели временные ограничения на работу. Воздушная гавань сначала принимала и отправляла самолеты по согласованию с компетентными органами, а позже полностью приостановила обслуживание рейсов.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в течение ночи над регионом сбили 31 украинский беспилотник. В результате атаки на территории порта Усть-Луга произошло возгорание, на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее правительство Ленобласти изменило режим работы из-за ежедневных атак дронов.