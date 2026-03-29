Во время крупного пожара в ярославском жилом доме спасли 68 человек

В Ярославле во время крупного пожара в жилом доме спасли 68 человек

В Ярославле во время пожара в жилом доме пострадал человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 29 марта — в одном из жилых домов произошел пожар, площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь. В результате случившегося одного человека госпитализировали в медицинское учреждение.

С помощью спасательных устройств пожарные эвакуировали из здания 68 человек и животных.

