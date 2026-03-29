Москвичам пообещали солнечную погоду без осадков 29 марта

Сухая и солнечная погода ожидается в российской столице 29 марта. Об этом журналистам РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что температура воздуха в Москве составит от +16°C до +19°C. Рекордным для этого дня считается показатель, зафиксированный в 2020 году — +17,4°C.

По словам метеоролога, в городе будет дуть северо-восточный и восточный ветер. Скорость его порывов достигнет двух–семи метров в секунду.

«Показания барометров будут меняться мало и составят 748 миллиметров ртутного столба», — добавил Тишковец.

28 марта в Гидрометцентре России рассказали, что апрель в Москве и области начнется теплой погодой. В первый день месяца, хоть и прогнозируется облачная погода, температура воздуха днем может достигнуть +21°C. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах от +2°C до +7°C. При этом синоптики предупредили, что 1 и 2 апреля возможны небольшие дожди. Ветер будет северным и разовьет скорость от двух до семи метров в секунду.

Ранее жителей ряда регионов России предупредили о грозах, ливнях и подъеме уровня воды в реках.