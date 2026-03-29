Беспилотники ударили по предприятию в Самарской области

Федорищев: промышленное предприятие в Тольятти подверглось атаке БПЛА
Украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Тольятти. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Он уточнил, что удары были нанесены утром. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Работают оперативные службы», — добавил глава региона.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в двух районах — Шолоховском и Родионово-Несветайском — сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Жители не пострадали. Однако в хуторе Чукаринский в Шолоховском районе выявили повреждение построек на территории домовладений. В зданиях оказались выбиты окна, на место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб.

По данным министерства обороны РФ, всего в ночь на 29 марта над территорией страны перехватили и уничтожили 203 украинских дрона самолетного типа. Их ликвидировали над акваторией Черного моря, в Краснодарском крае, Крыму и столичном регионе. Также атаки отразили в 17 областях, включая Самарскую, Ростовскую, Пензенскую, Ленинградскую, Новгородскую и другие.

Ранее житель Белгородской области пострадал в результате детонации БПЛА.

 
Операция «Монастырь». Как советский разведчик под видом монархиста расшатал агентуру фашистов в СССР
