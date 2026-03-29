В США обвинили Израиль в работе «против переговоров»

Джо Кент: действия Израиля направлены против переговоров с Ираном
Elizabeth Frantz/Reuters

Израилю необходимо, чтобы президент США Дональд Трамп направил сухопутные войска в Иран, также действия Иерусалима направлены против переговоров с Тегераном. Об этом в соцсети X написал бывший начальник национального контртеррористического центра США Джо Кент.

«Израильтянам необходимо, чтобы Трамп направил сухопутные войска для помощи Израилю в достижении своих стратегических целей в Иране. Действия Израиля направлены против переговоров», — отметил он.

Кент также написал, что президенту США нужно быть осмотрительней и не поддаваться пропаганде.

Газета The Washington Post (WP) недавно сообщила, что Пентагон проводит подготовку к возможным сухопутным операциям в Иране, которые могут продлиться в течение нескольких недель.

28 марта СМИ сообщили о прибытии 3,5 тысяч американских морпехов на Ближний Восток. Также агентство Reuters отмечало, что Трамп ищет способ выйти из конфликта через переговоры, однако не исключает эскалации в случае их срыва. При этом Bloomberg писал, что Белый дом дает понять союзникам, что в ближайшей перспективе он не собирается проводить наземную операцию против Ирана.

26 марта агентство Tasnim сообщало, что Иран передал официальный ответ на 15-пунктный план США по урегулированию конфликта. А именно Тегеран потребовал прекращения военных действий, гарантий безопасности, компенсаций и признания своего суверенитета над Ормузским проливом.

Ранее Кент рассказал о попытках Израиля помешать сделке с Ираном.

 
