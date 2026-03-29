Какая нагрузка оптимальна для сердца в 60 лет, рассказала врач

Врач Хачирова: после 60 для тренировки сердца идеальна скандинавская ходьба
Hanna Yeremchuk/Shutterstock/FOTODOM

Тренировка сердца в любом возрасте является залогом долгой и активной жизни. Но, чтобы не навредить его здоровью, важно учитывать свой возраст и подстраивать тренировки под него. В 60 лет одним из лучших методов его тренировки является скандинавская ходьба, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

«После 60 лет в приоритете безопасность суставов, стабильное давление, поддержание тонуса и общение. Большинство нагрузок носят оздоровительный характер. Скандинавская ходьба становится бесспорным лидером, потому что имеет ряд ключевых преимуществ: минимальная нагрузка на колени и позвоночник, возможность дозировать нагрузку темпом и рельефом, улучшение осанки и координации (профилактика падений), тренировка сердца в комфортном режиме. Социальный аспект (прогулки в группе) также важен для психического здоровья», — отметила доктор.

Плавание и аквааэробика также остаются прекрасным выбором для тренировки сердца и сосудов, поддержания подвижности суставов и мышечного корсета. В воде легче выполнять упражнения, которые на суше даются с трудом.

«Тренировки в зале рекомендуются только по специальным программам. Без консультации с врачом и тренером начинать силовые и кардиотренировки в зале не нужно. Но, независимо от возраста, лучшая нагрузка для сердца – это та, которой вы будете заниматься с удовольствием и регулярно. Занятие должно вызывать легкую одышку, но позволять говорить. Боль в груди, головокружение – это сигналы к остановке. И не забывайте про разминку: она обязательна для плавной адаптации сердца к нагрузке», — заключила врач.

Ранее стало известно, что мужчины в России начали набирать вес быстрее женщин.

 
