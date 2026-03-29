Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Европе обвинили Трампа в работе на Путина

Экономист Ослунд: Трамп работает на Путина
Гавриил Григоров/РИА Новости

Отменяя нефтяные санкции против России и «добиваясь» высоких цен на нефть, президент США Дональд Трамп якобы «работает» на президента России Владимира Путина. Об этом в соцсети X написал шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд.

«Трамп, большой поклонник Путина, <…> теперь оказывает ему финансовую поддержку, добиваясь высоких цен на нефть и отмены нефтяных санкций США. Трамп работает на Путина. Республиканская партия с этим согласна?» — написал он.

В марте США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до 11 апреля. Ограничения остались для новых поставок и для любых операций, связанных с Ираном, его правительством, а также товарами и услугами иранского происхождения. Затем США также вывели из-под антироссийских санкций три физических лица и три организации.

17 марта агентство Bloomberg сообщило, что санкции против российской нефти могут смягчаться и дальше, если ситуация с проходом танкеров через Ормузский пролив не изменится.

При этом 26 марта Трамп решил продлить действие антироссийских санкций.

Ранее бывший вице-канцлер Германии обозвал Путина и Трампа «мегаломанами».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
