В Роспотребнадзоре оценили угрозу нового варианта коронавируса для России

Вариант коронавируса BA.3.2, получивший название «Цикада», пока не выявлен в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что BA.3.2 относится к линии SARS-CoV-2 варианта «омикрон» и является более поздней ветвью линии BA.3, которая появилась в 2022 году, но не стала доминирующей. Этот подвариант привлек внимание из-за генетических отличий от других линий и выраженных изменений в S-белке. По этой причине его рассматривают как вариант с потенциально повышенной способностью обходить иммунную защиту. При этом данных о более тяжелом течении заболевания по сравнению с другими вариантами коронавируса пока нет.

По информации ведомства, случаи распространения BA.3.2 фиксировались в разных странах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечали его выявление по всему миру с ноября 2024 года по февраль 2026 года, а в Европе он начал появляться с лета 2025 года.

В Роспотребнадзоре указали, что вариант появился в конце 2024 года и начал приобретать эпидемиологическое значение в 2025 году, оставаясь генетически отличающимся подвариантом «омикрона».

В ведомстве добавили, что продолжают молекулярно-генетический мониторинг COVID-19 по всей стране с анализом проб и загрузкой данных в соответствующие базы. По данным национальной базы VGARus, этот вариант в России не обнаружен.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, заключили в ведомстве.

