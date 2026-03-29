В Роспотребнадзоре оценили угрозу нового варианта коронавируса для России

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Наука

Роспотребнадзор: новый вариант COVID «Цикада» пока не найден в России
Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Вариант коронавируса BA.3.2, получивший название «Цикада», пока не выявлен в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что BA.3.2 относится к линии SARS-CoV-2 варианта «омикрон» и является более поздней ветвью линии BA.3, которая появилась в 2022 году, но не стала доминирующей. Этот подвариант привлек внимание из-за генетических отличий от других линий и выраженных изменений в S-белке. По этой причине его рассматривают как вариант с потенциально повышенной способностью обходить иммунную защиту. При этом данных о более тяжелом течении заболевания по сравнению с другими вариантами коронавируса пока нет.

По информации ведомства, случаи распространения BA.3.2 фиксировались в разных странах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечали его выявление по всему миру с ноября 2024 года по февраль 2026 года, а в Европе он начал появляться с лета 2025 года.

В Роспотребнадзоре указали, что вариант появился в конце 2024 года и начал приобретать эпидемиологическое значение в 2025 году, оставаясь генетически отличающимся подвариантом «омикрона».

В ведомстве добавили, что продолжают молекулярно-генетический мониторинг COVID-19 по всей стране с анализом проб и загрузкой данных в соответствующие базы. По данным национальной базы VGARus, этот вариант в России не обнаружен.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, какие вирусы угрожают россиянам весной.

 
Теперь вы знаете
Операция «Монастырь». Как советский разведчик под видом монархиста расшатал агентуру фашистов в СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
