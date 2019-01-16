Появилось видео взрыва на заводе в Ленобласти

Опубликовано видео взрыва на заводе «Полипласт» в Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На кадрах виден огонь и сильные клубы дыма.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на заводе в Ленобласти произошло обрушение.