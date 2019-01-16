Число пострадавших при взрыве на заводе в Ленобласти возросло вдвое

При взрыве на заводе «Полипласт» в Ленинградской области пострадали четыре человека, все они госпитализированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Кингисеппского муниципального района области.

Ранее было известно о двух пострадавших.

По информации властей, взрыв произошел около 11.00 мск в производственном здании.

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Сообщается, что на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, а также службы экологического надзора.

Как отмечается, угрозы химического заражения, вредных выбросов в атмосферу нет.

Ранее сообщалось, что на складе завода взорвалась бочка с горюче-смазочными материалами.