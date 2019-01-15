Из-за подтопления закрыты три станции Московского метрополитена

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Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Окружная» до станции «Селигерская» закрыт из-за подтопления. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена в твиттере.

Как отмечается, движение поездов по салатовой ветке осуществляется только между станциями «Петровско-Разумовская» и «Зябликово».

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«Пока между закрытыми станциями будут курсировать 50 автобусов компенсационного маршрута», — говорится в другом твите.

В пресс-службе подчеркнули, что движение по салатовой ветке планируется восстановить в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что в Москве было перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля.