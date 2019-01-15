Из-за подтопления закрыты три станции Московского метрополитена
Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Окружная» до станции «Селигерская» закрыт из-за подтопления. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена в твиттере.
Как отмечается, движение поездов по салатовой ветке осуществляется только между станциями «Петровско-Разумовская» и «Зябликово».
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«Пока между закрытыми станциями будут курсировать 50 автобусов компенсационного маршрута», — говорится в другом твите.
В пресс-службе подчеркнули, что движение по салатовой ветке планируется восстановить в ближайшие часы.
Ранее сообщалось, что в Москве было перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля.
Более 100 человек работают над устранением последствий поступления воды. pic.twitter.com/XaYWNNdPf1— Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.