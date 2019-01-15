Назван самый комфортный город России
Эксперты составили рейтинг наиболее комфортных городов мира, согласно которому Нижний Новгород признан лучшим по качеству жизни городом России. Об этом сообщает сервис Numbeo.
Всего в рейтинг вошли 226 городов, Нижний Новгород оказался на 109-ой строчке.
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В список самых комфортных для жизни городов также вошли Санкт-Петербург (182-ое место), Москва (191-ое место), Екатеринбург (199-ое место) и Новосибирск (206-ое место).
Лидерами рейтинга стали австралийская Канберра, нидерландский Эйндховен и американский Роли.
Худшими оказались Манила, Пекин, Дакка, Лагос и Каракас.
Ранее Numbeo назван самый грязный город Европы.