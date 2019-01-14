Источник: Киево-Печерскую лавру могли поджечь ее представители
Пожар в Киево-Печерской лавре в Киеве могли устроить представители монастыря. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его словам, в настоящее время правоохранители проверяют версию о поджоге лавры ее представвтелями.
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«Сейчас разбираемся с этим», — сказал источник.
Как отмечается, уголовное производство пока не было открыто.
Ранее сообщалось, что пожар в здании заповедника Киево-Печерской лавры ликвидирован.