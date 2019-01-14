Учительница из Сызрани просит прекратить проверку после удара от ученика
Учительница одной из школ Сызрани, которая получила сотрясение мозга, вмешавшись в драку между учениками, просит полицию прекратить проверку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМВД по Самарской области.
По его словам, пострадавшая в ходе инцидента учительница не имеет претензий к ученикам.
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«В ходе опроса женщина обратилась с просьбой к сотрудникам полиции о прекращении проводимой проверки, так как она не имеет ни к кому претензий», — сказал представитель ГУМВД.
Он добавил, что проверку в любом случае доведут до конца, но мнение учительницы учтут при принятии процессуального решения.
Ранее ученица школы в Сызрани рассказала подробности нападения на учительницу.